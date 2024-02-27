تقرير : تحذيرات حول وقوع زلزال مدمر قريباً قد تبلغ قوته أكبر من 7 درجات بإسطنبول

بعد تكرار التحذيرات حول وقوع زلزال مدمر، دقت بلدية اسطنبول التركية ناقوس الخطر في المدينة قد تبلغ قوته أكبر من 7 درجات، وإزاء هذا الوضع الخطير الذي يربك المواطنين تسعى البلدية إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية الممكنة للحد من وقوع كارثة.

وأكدت مصادر مطلعة للعربية من بلدية اسطنبول، أن المسؤولين يتباحثون بشكل دائم لاتخاذ إجراءات محدودة على الأرض لحماية البنية التحتية لتصبح مقاومة للزلازل، خاصة مع وجود شبكات الغاز الطبيعي ومياه الشرب والمترو والأنفاق، مما ينذر بأزمة خطيرة للغاية.

وأشارت المصادر، إلى أن أكثر من جيولوجي أكدوا أن الزلزال قد يكون قوياً ومدمراً، لذلك على الحكومة التعامل مع الأمر بجديّة، وأن تكون على استعداد للقيام باللازم والحد من وقوع كارثة، حسب موقع العربية.

وفي هذا السياق، ذكر مكتب الجيولوجي سينان توركان أن "لا مفر من زلزال مرتقب في إسطنبول"، وكشف أن "التحضيرات الحكومية كترميم المباني القديمة وإفراغ تلك المهددة بالانهيار وتحضير ملاجئ من شأنها أن تقلل من تداعيات الكارثة المحتملة".