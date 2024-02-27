جماعة الحوثي تنفي تعرضها للكابلات البحرية وتشترط موافقتها قبل أي صيانة

بعد التقارير التي نقلتها وسائل إعلام عن استهدافها كابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر، نفت جماعة الحوثي باليمن اليوم الثلاثاء، صحة ما تم تداوله.

وأكدت وزارة الاتصالات التابعة للجماعة أنها تؤكد "حرصها على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر"، وشدد في بيان لها على تلغرام، على "الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاح وصيانة الكابلات البحرية الدولية "شريطة الحصول على التصاريح من صنعاء".

وبحسب البيان، فقد أكدت الجماعة قرارها منع السفن الإسرائيلية من المرور لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بتعرض كابل بحري قبالة سواحل اليمن يربط أوروبا بالهند لأضرار، مردفة أن شركة الاتصالات المالكة تعمل لتدبير كيفية إجراء إصلاحات تحت الماء فيما تعتبر منطقة حرب.