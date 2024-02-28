القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف تسقط 5 طائرات مسيرة انتحارية في البحر الأحمر

قامت القيادة المركزية للولايات المتحدة (CENTCOM) صباح اليوم الأربعاء بتحديث الضربات الاستباقية ضد أهداف الحوثيين، حيث أسقطت خمس طائرات بدون طيار في منطقة البحر الأحمر.

تم وصف الطائرات بدون طيار بأنها طائرات هجومية أحادية الاتجاه (OWA) تمولها إيران، والمعروفة أيضًا باسم الطائرات الانتحارية بدون طيار، وقد أسقطتها الطائرات الأمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه تم التعرف على الطائرات بدون طيار على أنها قادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وتم إسقاطها بسبب تحديد أنها "تشكل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وللبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".

وشاركت الفرقاطة الألمانية هيسن في عملية الاعتراض، للمرة الأولى منذ انضمام قواتها البحرية إلى قوات التحالف في منطقة البحر الأحمر، بحسب تقارير إعلامية ألمانية.

وتم تشكيل عملية "حارس الازدهار" من قبل الولايات المتحدة وحلفائها كجزء من التحالف لحماية خطوط الشحن الدولية التي تمر عبر منطقة البحر الأحمر، والتي تعرضت لهجمات متزايدة من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، الذين تعهدوا مع ذلك بمواصلة عملياتهم. الهجمات حتى انتهاء الحرب في غزة.