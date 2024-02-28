بواسطة حامل أقمار صناعية روسي .. إيران تستعد لإطلاق القمر الصناعي "بارس 1"

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، أن القمر الصناعي الإيراني البحثي "بارس 1" سيُطلق غداً ويوضع في مدار على ارتفاع 500 كيلومتر عن سطح الأرض بواسطة صاروخ روسي حامل للأقمار الصناعية.

وقالت وكالة مهر للأنباء، أنّ الوزير الإيراني، قال على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين اليوم الأربعاء: "غداً سيتم إطلاق القمر الصناعي الإيراني البحثي "بارس 1" ووضعه في المدار"، مضيفا أن "هذا الإطلاق سيكون الإطلاق الثاني عشر خلال الحكومة الـ 13، وأنّ القمر الصناعي "بارس 1" تم تصنيعه بالكامل من قبل شركات محلية قائمة على المعرفة".

وتابع عيسى زارع بور، أن إطلاق القمر الصناعي "بارس1" سيتم بواسطة صاروخ روسي حامل للأقمار الصناعية، و ذلك في إطار مساعي الحكومة الإيرانية لتوسيع نطاق تعاملاتها وتفاعلاتها الدولية.

ويعد "بارس 1" قمر صناعي بحثي -استشعاري، تم تنفيذ مراحل تصميمه وصنعه وتجميعه واختباره من قبل خبراء وعلماء شباب في معهد أبحاث الفضاء الإيراني وسيتم وضعه قريبا في المدار المتزامن مع الشمس على مسافة 500 كيلومتر من الأرض.