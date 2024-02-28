الانتخابات البلدية في إسرائيل: فوز موشيه ليون في القدس، ورون هولداي في تل أبيب

كشفت بعض نتائج الانتخابات البلدية، صباح الأربعاء، وهي ليست نهائية عن فوز رئيس بلدية القدس موشيه ليون بنسبة 81.5% من الأصوات مقابل 18.5% أمام منافسه العلماني يوسي هافيليو، بعد فرز 100% من الأصوات، وفي تل أبيب، أعيد انتخاب رئيس البلدية رون هولداي لولاية سادسة بنسبة 51% من الأصوات مقابل 37% لباربيفاي، وفقا للقناة 12.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الوطنية منخفضة أمس الثلاثاء، حيث بلغت نسبة المشاركة 49.5% فقط. ومن بين المدن الكبرى، حققت مدينة بني براك اليهودية المتشددة أعلى نسبة مشاركة مع 61.5% من المسجلين الذين أدلوا بأصواتهم. تليها أشدود (45.1%)، تل أبيب-يافا (40%)، حيفا (38.7%) والقدس (30.8%).

Chaim Goldberg/Flash90

وتعد هذه النتائج ليست النهائية لأنها لا تشمل بطاقات الاقتراع "ذات المظروف المزدوج" التي أدلى بها السكان الذين لم يتمكنوا من التصويت في مراكز الاقتراع المخصصة لهم، مثل الجنود وجنود الاحتياط، وهو عدد أكبر من المعتاد منذ أن صوتت إسرائيل خلال الحرب في غزة .