حماس وفتح يجتمعان في موسكو لإجراء محادثات حول المصالحة وتشكيل حكومة تكنوقراط تعيد إعمار غزة

يُنظر إلى خطوة اشتية على أنها خطوة استراتيجية نحو تعزيز توافق أوسع بين الفلسطينيين بشأن الترتيبات السياسية، خاصة وسط حرب إسرائيل مع حماس في غزة

i24NEWS
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يحيى السنوار، على اليمين، زعيم حركة حماس المسلحة في قطاع غزة، يجلس مع رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، في الوسط، أثناء لقائهما برئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، في مدينة غزة، الاثنين، 28 أكتوبر. ، 2019.
يحيى السنوار، على اليمين، زعيم حركة حماس المسلحة في قطاع غزة، يجلس مع رئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، في الوسط، أثناء لقائهما برئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، في مدينة غزة، الاثنين، 28 أكتوبر. ، 2019.AP / Khalil Hamra 2019 ©

من المقرر أن يجتمع ممثلو حماس وفتح في موسكو يوم الخميس لمناقشة تشكيل حكومة موحدة والمهمة الحاسمة المتمثلة في إعادة بناء غزة، وفقا لتقارير وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية نقلا عن السفير الفلسطيني هناك.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عقد الاجتماع المزمع.

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وتأتي المحادثات وسط تغييرات سياسية داخل السلطة الفلسطينية، أبرزها إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية استقالة حكومته يوم الاثنين. ويُنظر إلى خطوة اشتية على أنها خطوة استراتيجية نحو تعزيز توافق أوسع بين الفلسطينيين بشأن الترتيبات السياسية، خاصة وسط حرب إسرائيل مع حماس في غزة.

وشدد اشتية في إعلانه على ضرورة اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور أكثر شمولا في حكم الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها غزة. وشدد على ضرورة وضع ترتيبات حكومية وسياسية جديدة لمواجهة تحديات فترة ما بعد الحرب بفعالية.

وأكد اشتية: “سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية”.

ZAIN JAAFAR / AFP
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (وسط-يمين) ورئيس الوزراء محمد اشتية (وسط-يسار) لوضع إكليل من الزهور بالقرب من قبور الفلسطينيين الذين قتلوا في العملية الإسرائيلية الأخيرة على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين ،ZAIN JAAFAR / AFP

وتشير التقارير إلى أن استقالة حكومة اشتية من المتوقع أن تمهد الطريق لتشكيل إدارة تكنوقراط جديدة. ومن المتصور أن تتألف هذه الحكومة الانتقالية من مهنيين غير حزبيين، وأن تشرف على إدارة غزة في أعقاب الصراع.

فضلاً عن ذلك فإن المؤشرات الصادرة عن حماس تشير إلى استعدادها لدعم تشكيل مثل هذه الحكومة، حكومة تعمل بشكل مستقل عن أي فصيل فلسطيني محدد. ويهدف هذا الترتيب المؤقت، المدعوم من الأطراف الدولية المعنية، إلى تسهيل جهود إعادة الإعمار في غزة وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مستقبلية.

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