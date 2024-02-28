تقرير:"إيران تعطي الضوء الأخضر لتكثيف هجمات حزب الله على إسرائيل"

منحت إيران حزب الله اللبنانية الضوء الأخضر لتكثيف هجماتها على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، حسبما أفاد موقع أرابيك بوست، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر إيرانية ولبنانية.مشيرا إلى أن"إيران فرضت شروطاً على حزب الله، وأمرت بشن هجوم واسع النطاق ضد إسرائيل فقط بعد التأكد من نية إسرائيل شن عملية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة".

وبحسب الموقع، فإن "طهران أعطت الضوء الأخضر، مقتنعة بأنه بعد غزو الجيش الإسرائيلي لرفح، فإن جنوب لبنان سيكون التالي في القائمة".

وفي السياق صرح مصدر في الحرس الثوري الإيراني لصحيفة "عربي بوست" أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، زار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الاثنين المنصرم، لمناقشة "آخر التطورات على طول الحدود الشمالية لإسرائيل"، وذكر بأن "اللقاء بين الرجلين تم بناء على طلب نصر الله الذي دعا إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ بعد الحصول على معلومات تشير إلى نية إسرائيل شن هجوم واسع النطاق ضد حزب الله في لبنان".

وقال المصدر لصحيفة "عربي بوست": "أبلغ حسن نصر الله قاآني أن الهجوم سيكون وشيكاً، على الأرجح خلال شهر رمضان، أو أثناء الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح". وقال مصدر دبلوماسي آخر في إيران: “طلب نصر الله من قاآني منحه الحرية الكاملة في كيفية الرد”.