التلفزيون الرسمي السوري: "الدفاعات السورية تصدت لهجوم إسرائيلي قرب دمشق"

أعلن التلفزيون الرسمي السوري، مساء اليوم الأربعاء، أن "الدفاعات السورية تصدت لهجوم إسرائيلي قرب دمشق"، من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن"الانفجارات في دمشق وريفها ناجمة عن قصف إسرائيلي"، فيما تحدث إعلام تابع لحزب الله، عن "سماع دوي انفجار كبير في منطقة السيدة زينب في دمشق".

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وكانت وكالة"سانا" السورية، قد قالت في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء ، إن"الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"