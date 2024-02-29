الأمير البريطاني وليام يزور كنيسًا يهوديًا في لندن لمناقشة تزايد معاداة السامية

ذكرت وكالة رويترز، أن الأمير البريطاني وليام زار كنيسا يهوديا في لندن، اليوم الخميس، للحديث عن تزايد معاداة السامية، يأتي ذلك بعد أسبوع من دعوة ولي العهد إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

حيث التقى ويليام بسفراء شباب من مؤسسة الهولوكوست التعليمية، وهي مؤسسة خيرية مناهضة للكراهية، خلال زيارته للكنيس اليهودي الغربي، واستمع الأمير، الذي كان يرتدي القبعة (الكيبا) اليهودية، إلى طلاب يهود يروون التهديدات والهجمات التي تعرضوا لها بالقتل. كما التقى أيضًا بريني سولت، وهي ناجية من المحرقة تبلغ من العمر 94 عامًا، للاستماع إلى تجربتها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد أعلن، أمس الأربعاء، عن تمويل جديد بقيمة 54 مليون جنيه استرليني، (حوالي 68 مليون دولار) لحماية الجاليات اليهودية بعد ارتفاع أرقام أن الحوادث المعادية للسامية، والتي بلغت مستوى قياسيا في بريطانيا العام المنصرم.

وقد أثار تدخل ويليام الأسبوع المنصرم بأن "عدداً كبيراً جداً من الناس قتلوا" في الصراع في غزة وأن حماس يجب أن تطلق سراح الرهائن الكثير من النقاش، حيث يتجنب أفراد العائلة المالكة تقليدياً القضايا السياسية المثيرة للجدل. وقال مكتبه إنه بعد أن أصبح أول عضو كبير في العائلة المالكة البريطانية يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في عام 2018، فإنه يتابع المنطقة عن كثب.