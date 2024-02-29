مفاجأة لزعيم حماس: الجيش الإسرائيلي يكشف عن تفاصيل استعدادات يحيى السنوار لشن حرب تحت الأرض

تفاجأ زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، ببدء الجيش الإسرائيلي في إجراء مناورات في عمق الأراضي الفلسطينية، وفقًا لمسؤول أمني كبير اليوم. وكشف المصدر أن السنوار كان يعتزم شن الحرب من خلال الحصون التي بناها تحت الأرض، وعبّر عن ذلك المسؤول الأمني بقوله: "سوف يرتكب أخطاء وعلينا أن نكون هناك أو في الفضاء للتعرف على ذلك."

وفقًا للمسؤول الأمني، كانت خطط السنوار تشمل خوض الحرب من خلال التنقل عبر البنية التحتية تحت الأرض في مدينة غزة، حيث يتنقل بين الحصون وفقًا لتطورات الميدان. وقد قام السنوار ببناء الأنفاق بتركيز على البقاء لفترة طويلة في النظام المتفرع، لكنه واجه مفاجأة عندما بدأت القوات الإسرائيلية في تنفيذ مناورات في عمق الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا للمصدر، فإن السنوار كان يفاجأ في كل مرة بالتحركات الإسرائيلية، ولم يكن لديه خيار سوى نقل تركيز نشاطه وجهود القيادة والسيطرة إلى منطقة خان يونس، والانتقال بين نقطة وأخرى تحت الأرض باستخدام الأنفاق الاستراتيجية.

Mohammed ABED / AFP

يُعرف "الغرفة رقم 6" باسم المركز المحصن الذي وصل إليه السنوار، وهو محور تحت الأرض تم حفره بعمق كبير مقارنةً بالأنفاق الأخرى. يضم المركز غرف معيشة، وحراس أمن، وخطوط اتصال، وعددًا متنوعًا من الفتحات لخداع الجيش الإسرائيلي وقوات المخابرات.

وأوضح المصدر العسكري أنه عندما أدرك السنوار أن الجيش الإسرائيلي كان يقترب منه بسرعة، قرر مغادرة عدة مواقع على عجل، واحدة تلو الأخرى. وفي كل تلك الأوقات، ترك وراءه أموالًا ووثائقًا وغيرها من العلامات التي تشير إلى وجوده هناك.

ووفقًا لتحليل النتائج الذي قدمته القوات الخاصة ووكالات الهندسة والاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي، يظهر أن السنوار يواجه ضغوطًا هائلة في بيئة جديدة. وصرح مصدر عسكري كبير لموقع "والا": "عندما ينتقل من مكان إلى آخر، يتعامل مع عوامل لم يكن يتوقعها. ويمكن تقدير أنه لا يثق حتى بمن يحضر له الطعام وما يقدم له من طعام. هذه نقطة ضغط لا يمكن تجاهلها".

وفي الوقت الحالي، تشير مصادر في المنظومة الدفاعية إلى أن الجيش الإسرائيلي، بسبب تقدمه فوق وتحت الأرض في منطقة خان يونس، ونتيجةً للتصريحات حول نية المناورة في رفح، يتزايد الضغط على السنوار والمسؤولين الكبار الآخرين. ويزداد هذا الضغط يومًا بعد يوم في رفح.

"إذا خرج إلى السطح، فإن احتمالية ارتكابه المزيد من الأخطاء مع الفريق المحيط به تتزايد، ولذا يجب على الجيش الإسرائيلي أن يستمر في ممارسة الضغط على جميع الجبهات في قطاع غزة دون النظر إلى المفاوضات حول إطلاق سراحه." بهذه الكلمات، أشار مصدر عسكري كبير إلى ضرورة التصدي بحزم لتحركات يحيى السنوار، الذي وصف بأنه مريب للغاية بطبيعته، وأكد: "عندما يرتكب أخطاء، يجب علينا أن نكون على استعداد للكشف عنها، سواء كنا في الموقع أو في الفضاء."

وأضاف المصدر أن "كل لحظة تمر تحمل معها أهمية بالغة. تقدم العمل في الجهود تحت الأرض بطيء بعض الشيء، ولكنه مستمر، مما يعوق السنوار من العثور على مكان آخر للاختباء هو وأفراد أسرته وكبار السن الآخرين. تقديري هو أنه على وشك الانتقال إلى رفح، وبغض النظر عن الوقت الذي سيستغرقه، سنلاحقه، حتى لو انتقل فعلاً، وسنستفيد من كل ما ترك وراءه كدليل على أخطائه السابقة."