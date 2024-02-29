الضفة الغربية: قتيلان إسرائيليان في هجوم إطلاق نار وتحييد المنفذين

أكدت السلطات الإسرائيلية عن مقتل شابين إسرائيليين ( 17 و 30 عاما) في عغملية إطلاق نار في محطة وقود بالقرب من مستوطنة عيلي بالضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، في أحدث عملية من نوعه، وتحييد المنفذين، وتجري قوات الجيش الإسرائيلي عملية مطاردة لمشتبه بهم إضافيين.

وتحدثت مصادر إسرائيلية أن مكان تنفيذ العملية هو نفس المكان الذي نفذت فيه عملية قبل سنة تقريباً وأدت تلك العملية إلى مقتل 4 مستوطنين وتبنتها كتائب القسام

ومن جهته قال المسعف في نجمة داود الحمراء شموئيل رينوس وكبير المسعفين في نجمة داود الحمراء أفراهام أبلباوم: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا في محطة الوقود سيارة كان يجلس فيها رجل جريح فاقد الوعي مصاب بطلقات نارية وبالقرب من رجل آخر كان ملقى على الطريق وكان أيضًا مصابًا"وتابع "فقد فقدا وعيهما بسبب جروح ناجمة عن طلقات نارية. وأجرينا لهم فحوصات طبية، لكن الإصابات كانت قاتلة، وفي وقت قصير كان علينا أن نعلن وفاتهم".