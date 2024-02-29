نتنياهو: "النصر على حماس يعني القضاء على كل كتائبها بما يشمل رفح، وسنواصل العمل على إعادة المخطوفين عن طريق صفقة أو بدون"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو في كلمة له، مساء اليوم الخميس، " أتواصل مع قادة العالم لتأمين حرية العمل للجيش الإسرائيلي في غزة" وتابع"أقف بوجه الضغوط الدولية ضد محاولات فرض إقامة دولة فلسطينية" وأضاف"الضغوط الدولية وخصوصا الأميركية تتصاعد على إسرائيل لوقف الحرب في غزة"وقال"سنواصل العمل على إعادة المخطوفين عن طريق صفقة أو بدون"

وأكد نتنياهو على أنه"سنعمل على إجلاء المدنيين من رفح قبل شن العملية العسكرية" وأفاد "لن نرضخ للمطالب الهزيلة التي تريدها حركة حماس" وتابع"النصر على حماس يعني القضاء على كل كتائبها بما يشمل رفح" وأضاف"نضرب حزب الله ونقضي على مسؤوليه في جنوب لبنان".وبخصوص الخدمة في الجيش قال نتنياهو"يجب تقسيم عبء الخدمة العسكرية في إسرائيل".

وبخصوص المظاهرات التي تطالب بإجراء انتخابات جديدة قال نتنياهو"إجراء الانتخابات الآن يعني وقف الحرب وتعرض إسرائيل للهزيمة"