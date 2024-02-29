مقتل يتسحاق زيجر في هجوم إطلاق النار على محطة الوقود

محطة الوقود بالقرب من مدينة علي شهدت مساء اليوم الخميس حادث إطلاق نار مروع، حيث كانت إحدى الضحايا البارزة لهذا الهجوم هي الرجل يتسحاق زيجر (57 عامًا). يتسحاق، الذي يقيم في شيفي شومرون، عاش في مستوطنة بساجوت لثلاثة عقود، حيث قدم خدماته التطوعية في زاكا لسنوات.

الهجوم الذي استهدفه جاء بشكل مفاجئ أثناء تواجده في محطة الوقود لتعبئة سيارته. على الرغم من محاولاته في الدفاع عن نفسه بسحب بندقيته، إلا أنه تعرض للقتل على يد المنفذ. وتاركًا وراءه زوجته شلوميت وثلاثة أبناء وحفيدين. يذكر أن يتسحاق زيجر لم يكن الوحيد الذي فقد حياته في هذا الحادث ، إذ انضم إلى قائمة الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الهجوم السابق - الرقيب نيريا بالتا، الذي قتل في معارك غزة.

وصل المنفذ محمد مناصرة إلى محطة الوقود القريبة من مستوطنة عيلي، قادمًا من اتجاه مدينة رام الله، حيث نجح في دخولها بسهولة باستخدام اللوحة الإسرائيلية الموجودة على مركبته المسروقة. فور وصوله، رصد سيارة كانت تتزود بالوقود، وقام بإطلاق النار على راكبيها، مما أسفر عن مقتلهما. وفيما لاحق، قام أفيعاد غازبر، أحد أصحاب مطعم "حمص الياهو" المتواجد في المحطة، بإطلاق النار على المنفذ الذي قام بالهجوم، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة أودت بحياته.