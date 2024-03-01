تقرير| مراحل التفاوض والتسوية بعد حرب يوم الغفران: رحلة السلام بين إسرائيل وسوريا خلال عام 1974

في هذا اليوم الجمعة، الأول من مارس عام 1974، تم زيارة ممثلي الصليب الأحمر للأسرى السوريين خلال حرب يوم الغفران. وتشير السجلات إلى أن هذه الزيارة كانت الختام لفترة استمرت 50 عامًا من المفاوضات حول فصل القوات بين الأطراف المعنية وسوريا. يسلط هذا الحدث الضوء على التاريخ الطويل للجهود الدبلوماسية والتفاوض التي شهدتها المنطقة، مما يبرز أهمية التفاهم والتسوية في تحقيق السلام واستقرار المنطقة.

في هذا الأسبوع، قبل 50 عامًا، تحديدًا في 27 شباط/فبراير 1974، قدم وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، قائمة بأسماء السجناء الإسرائيليين المحتجزين لدى السوريين إلى رئيسة الوزراء غولدا مائير. وبهذا تم إتمام المرحلة الأولى من المحادثات مع سوريا بعد حرب يوم الغفران، وفُتِحَتْ الطريق أمام تبادل الأسرى واتفاق فصل القوات على الجبهة الشمالية.

في نهاية أكتوبر 1973، بدأت المحادثات مع المصريين، وتم تنفيذ عملية تبادل الأسرى مع مصر خلال شهر نوفمبر. كان هنري كيسنجر حريصًا على أخذ زمام المبادرة في المرحلة التالية من المحادثات - فصل السلطات - حيث سعى إلى استخدام الوضع لتعزيز خطوات دبلوماسية أوسع وإزاحة السوفييت عن موقفهم باعتبارهم الداعمين الرئيسيين للدول العربية.

الوثائق تظهر أن المفاوضات مع سوريا كانت أصعب بكثير من تلك مع مصر، ولم تنته باتفاق إلا في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، أي بعد نحو ستة أشهر من انتهاء الحرب. وكانت سوريا مهتمة بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها خلال الحرب، لكنها رفضت تسليم إسرائيل قائمة الأسرى التي كانت في أيديها والسماح للصليب الأحمر بزيارتها. وكشرط لبدء المفاوضات، طلبت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى.

بعد ضغوط مكثفة على الرئيس السوري الأسد من الولايات المتحدة والدول العربية، بقيادة السعودية ومصر، أعطى الرئيس الأسد إذنًا لهنري كيسنجر بتسليم قائمة الأسرى إلى إسرائيل. واستلام القائمة جلب ارتياحًا كبيرًا، حيث قررت الحكومة أن تكون عملية تبادل الأسرى البند الأول في أي اتفاق انفصال محتمل.

تذكر قراءة ملخصات مباحثات الحكومة بالجدل المحيط بمسألة الانسحاب من هضبة الجولان إلى ما وراء الخط الأرجواني، وهو خط الهدنة بعد حرب الأيام الستة. ناقشت الحكومة أيضًا التداعيات الأمنية للانسحاب من الجيب السوري والقلق بشأن أمن مستوطنات الجولان. عبر وزير الدفاع، موشيه ديان، عن خشيته من احتمال تجدد اشتعال الحرب إذا استمرت إسرائيل في التمسك بالخط الحالي.

في البداية، عارض رئيس الوزراء أي انسحاب إلى ما وراء الخط الأرجواني، لكنه اضطر في النهاية إلى الموافقة على استسلام بلدة القنيطرة. وفي اجتماع مجلس الوزراء في 17 مايو/أيار، قال: "ماذا أفعل؟ يا إلهي، لم أرغب في التخلي عن القنيطرة. ليس لأن القنيطرة مثل القدس، لكنني لم أرغب في أن ننتقل من الخط الأرجواني".