تصاعد التوتر في سوريا: ثلاثة انفجارات تهز مدينة بانياس وهجوم في منطقة السيدة زينب

صباح اليوم (الجمعة)، هزت ثلاثة انفجارات كبيرة مدينة بانياس شمال غربي سوريا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية، أشار مدير المركز - وهو منظمة معارضة لنظام الأسد مقرها لندن - إلى أن "الكثير من الناس يعتقدون" أن هذا الهجوم قد يكون إسرائيليًا، في ظل تصاعد وتيرة العمليات في سوريا. أشار التقرير أيضًا إلى وقوع قتيل واحد في هذا الهجوم. وفقًا لمركز الأبحاث السوري "نورس"، الذي ينحدر من التوجه المعارض للنظام، تبين أن الفيلا المستهدفة قد تم استئجارها قبل أيام لضباط إيرانيين هربوا من منطقة السيدة زينب.

في تطور لاحق، زعم تقرير آخر نُسب أيضًا إلى المرصد السوري أن الهجوم استهدف ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار كانوا داخل فيلا في مدينة بانياس. يُشار إلى أن بانياس، وهي منطقة قريبة من الساحل، حيث يعتبر من النادر جدًا أن تُنسب الهجمات إلى إسرائيل.

تم تداول صور صباح اليوم من بانياس، تُزعم أنها توثق تدمير المبنى الذي تعرض للهجوم. يجب ملاحظة أن جميع التقارير حول الهجوم تستند إلى الادعاءات التي نشرها مركز المراقبة، وحتى الآن، لم تتناولها وسائل الإعلام الحكومية في سوريا.

أفاد التلفزيون الرسمي السوري اليوم الأربعاء بوقوع انفجارات في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق. ووفقًا للتقارير، سُمع دوي انفجارات في المنطقة، وقامت أنظمة الدفاع الجوي بتصدي "لأهداف معادية".

صدر بيان رسمي عن وزارة الدفاع السورية يزعم أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لمعظم الصواريخ "في الهجوم الإسرائيلي بريف دمشق"، مشيرًا إلى أن الممتلكات تعرضت لأضرار نتيجة للهجوم. كما نُسب الهجوم إلى إسرائيل من قِبَل المركز السوري لمراقبة حقوق الإنسان، وأضاف أن أفرادًا من حزب الله قتلوا في الهجوم.