مفاوضات معقدة: القاهرة تستضيف جولة المحادثات القادمة وتصاعد الضغوط لحل الأزمة الإنسانية في غزة

من المتوقع أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات في القاهرة قبل العاشر من مارس على أبعد تقدير، بعد جولة المفاوضات في الدوحة، وفقًا لما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الجمعة. وكان الوفد الإسرائيلي قد قام بزيارة سابقة إلى إسرائيل العاصمة، حيث وصل لساعات قليلة دون إخطار رسمي، ورافقت هذه الزيارة زيارات مماثلة لمسؤولين أميركيين، الذين عُقدت اجتماعات سرية استمرت ساعات طويلة.

تأتي هذه الزيارات في ظل التحديات التي تواجه عملية المفاوضات، بعد مطالبة إسرائيل بإستبعاد عدد من الأسرى الأمنيين من القائمة التي قدمتها حماس، في حين تلتزم حماس بموقفها الثابت بعدم القيام بذلك. وقد عرض الوفد الإسرائيلي التفاصيل على مسؤولي المخابرات، وفقًا لما نقلته الصحيفة اللبنانية.

وأشارت التقارير إلى أن مصر قد عرضت خلال المحادثات "حدود التنازلات المحتملة"، مع رفض الانخراط في التفاصيل المتعلقة بالوضع في لبنان. يُعتبر هذا الجانب "منفصلًا" عن المهمة التي أوكلت إلى الوفد.

قبل هذه المحادثات، أجرى مسؤولون أمريكيون مناقشات إضافية مع مسؤولين مصريين، حيث أكدوا أهمية التوصل إلى اتفاق سريع بين الأطراف وتعهدوا بعدم السماح بتصعيد القتال في غزة. في أعقاب ذلك، بدأت مصر والولايات المتحدة محادثات مكثفة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. وحذرت البلدين من عواقب استمرار إسرائيل في رفض تقديم مساعدات إضافية للقطاع، والتي قد تعرض المحادثات بين الطرفين للتعثر.

في الوقت نفسه، قام المصريون بممارسة ضغوط إضافية على حماس لقبول الصفقة المطروحة في المحادثات، وذلك حتى الأسبوع المقبل. وتعهد المسؤولون بتقديم المزيد من المساعدات عبر معبر رفح وتحسين حياة سكان غزة. وأبدى المصريون اتساقًا أكبر مع بعض المطالب الإسرائيلية في المفاوضات التي يرونها ضرورية، وفقًا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية.

من جهة أخرى، أكدت القاهرة الصعوبات التي تواجه إطلاق سراح المختطفين. وأوضح الممثلون أنه "بسبب عدم التواصل مع القادة الفلسطينيين في غزة، من المستحيل تنفيذ الصفقة". وقد اقترحوا خلال وقف إطلاق النار تحديد فترة زمنية يمكن خلالها جمع أسماء المختطفين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين في إسرائيل، والبدء في مفاوضات لإطلاق سراحهم. كل هذا يهدف إلى التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب تمامًا.

وأكد الممثلون في القاهرة على ضرورة ضمان سلامة المختطفين الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة، وأهمية إرسال الأدوية والإمدادات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية اللازمة لهم خلال فترة وقف إطلاق النار. ومن جانبه، دعا ممثلو الولايات المتحدة إلى عقد صفقة إضافية لتوصيل الأدوية والمساعدات الطبية للمختطفين.