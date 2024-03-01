الأونروا تحصل على مساعدات بقيمة 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيفرج عن 50 مليون يورو(حوالي 54 مليون دولار) كمساعدة لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "في بداية الأسبوع الوشيك"، قبل أن يفرج لاحقا عن 32 مليون يورو إضافية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "لا يجب أن يدفع الفلسطينيون الأبرياء ثمن جرائم حركة حماس الإرهابية". كما أعلنت تخصيص 68 مليون يورو إضافية كمساعدات لمنظمات أخرى في المنطقة.

وذكرت المفوضية أنها قررت الإفراج عن التمويل بناء على التزامات من الأونروا بإجراء تحقيق ومراجعة الضمانات بحيث تمنع مشاركة موظفيها في "الأنشطة الإرهابية". واتهمت إسرائيل عددا من موظفي الأونروا بالتورط في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. وعلى ضوء ذلك قام العديد من المانحين الغربيين الرئيسيين للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، بتعليق مساهماتهم للوكالة الإغاثية.

ويأتي القرار الأوروبي غداة فاجعة توزيع المساعدات في قطاع غزة، إذ لقي ما يزيد عن 110 شخص حتفهم، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا نهاية يناير/كانون الثاني المنصرم إلى إجراء مراجعة لعمل الأونروا، بعد اتهامات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل. وأوضحت اللجنة بعد ذلك أنها ستقرر ما إذا كانت ستعلق تمويلها أم لا، اعتماداً على نتائج تحقيق الأمم المتحدة.

ورحبت بروكسل، اليوم الجمعة، بهذا التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة وبإنشاء "مجموعة مستقلة" تهدف إلى تقييم الأونروا و"حيادها"، بحسب بيان صحفي.