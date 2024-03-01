وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان: “أي اعتداء إسرائيلي على أراضينا سيؤدي إلى حرب إقليمية”

“أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية”، لافتا الى “اننا نريد سلاما على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا”وتابع“الحكومة تتشاور مع حزب الله والتشاور ملزم ولا يعني وجود قر

i24NEWS
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الدخان يتصاعد بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مشارف بلدة الخيام القريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كما يُرى من بلدة مرجعيون بجنوب لبنان، الخميس 21 ديسمبر 2023
الدخان يتصاعد بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مشارف بلدة الخيام القريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كما يُرى من بلدة مرجعيون بجنوب لبنان، الخميس 21 ديسمبر 2023AP Photo/Mohammed Zaatari

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، إن“أي هجوم إسرائيلي على أراضينا لن يكون نزهة وسيؤدي لحرب إقليمية”، لافتا الى “اننا نريد سلاما على الحدود ونحن مستعدون للحرب إذا فرضت علينا”وتابع“الحكومة تتشاور مع حزب الله والتشاور ملزم ولا يعني وجود قرار نهائي”.

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وأكد على أن “مندوبون دوليون نقلوا لنا تهديد إسرائيل وردنا كان هو الانسحاب من أراضينا”.وشدّد على أن "ما يهم إسرائيل عودة السكان إلى المناطق، التي نزحوا منها في الشمال."

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ولفت بوحبيب إلى أنّ الفرنسيين طرحوا أفكارًا جيدة يدرسها الجانب اللبنانيّ وسيردّ عليها الأسبوع الوشيك، وطلب حلًا كاملًا مع إسرائيل لموضوع الحدود.

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