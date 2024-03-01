تقرير: إسرائيل ترفض أي مفاوضات حتى تقدم حماس قائمة الرهائن الأحياء

ابلغت إسرائيل مصر وقطر بأنها لن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن حتى تقدم حماس قائمة الرهائن المحتجزين لديها والذين ما زالوا على قيد الحياة، بحسب ما أفاد به موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي.

ووفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير، "يجب على حماس تقديم رد فيما يتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين الذين عرض الوسطاء إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة".

وفي السياق، اتصل مسؤولو المخابرات المصرية بإسرائيل وعرضوا عقد جولة جديدة من المحادثات في القاهرة الأسبوع الوشيك. وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "إسرائيل رفضت العرض" وأوضح أنه "حتى تتلقى ردودا من حماس، سيكون من المستحيل عليها المضي قدما في المفاوضات".

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الجمعة، إنهم ينتظرون لمعرفة ما إذا كان الضغط الأمريكي على الوسطاء سيقود حماس إلى تقديم إجابات، ولا يزال 134 رهينة إسرائيلية محتجزة لدى حماس في غزة.