أكثر من 200 سياسي من 12 دولة يوقعون في رسالة للمطالبة بحظر الأسلحة لإسرائيل

وقع أكثر من 200 سياسي من اليسار المتشدد يمثلون 12 دولة على رسالة تعهدوا فيها بمحاولة إقناع حكوماتهم بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل بسبب "انتهاك إسرائيل الخطير للقانون الدولي في حربها ضد حماس في غزة".

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها صحيفة "الغارديان" بشأن الرسالة، فإن الموقعين هم الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، وزعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي لاريسا ووترز، والنائب عن حزب LFI مانويل بومبارد، والسكرتير الوطني لحزب العمال الأسترالي. حزب العمال البلجيكي، بيتر ميرتنز، عضو البرلمان الكندي وعضو حزب المحافظين التقدمي الكندي (PPC)، رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام للاتحاد الأوروبي؛ النائب الكندي وعضو مجلس إدارة منظمة التقدم الدولية نيكي أشتون؛ النائب الفيدرالي البرازيلي نيلتو تاتو؛ الزعيم السابق لحزب Die Linke، بيرند ريكسينغر؛ وزعيم حزب بوديموس الإسباني إيوني بيلارا؛ زعيم الحزب الاشتراكي الهولندي جيمي ديك؛ النائب الأيرلندي توماس برينجل؛ والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، سيزاي تيميلي، والموقعة الأميركية الوحيدة هي النائبة الديمقراطية رشيدة طليب.

وجاء في الرسالة: "نحن نعلم أن الأسلحة الفتاكة وأجزائها، التي تصنعها أو تشحنها بلداننا، تساهم حاليًا في الهجوم الإسرائيلي على فلسطين، والذي خلف أكثر من 30 ألف قتيل في غزة والضفة الغربية"وتابعت"بناء على عدد قتلى الحرب الذي حددته حماس، لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك. في أعقاب الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية’الإبادة الجماعية’ ضد إسرائيل، لم يعد حظر الأسلحة ضرورة أخلاقية، بل التزامًا قانونيًا".

وأكدت الرسالة "يحظى عمل البرلمانيين بدعم مؤسس منظمة France Insoumise، جان لوك ميلينشون، والوزير الإسباني بابلو بوستندوي والسياسي الهندي جيغنيش ميفاني. وفي المملكة المتحدة، وقع 39 برلمانيًا على الرسالة، بما في ذلك نواب من حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي والمستقلين وحزب العمل الديمقراطي الاجتماعي (SDLP)"