نيكاراغوا ترفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية"

رفعت نيكاراغوا، اليوم الجمعة، دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "تسهيل" ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان غزة، مشيرة إلى أن"ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وعلى أي حال فشلت في التزامها ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية".

وجاء في البيان: “لا يمكن لألمانيا أن تنكر معرفتها بعدم الشرعية الخطيرة لسلوك إسرائيل، ولا يمكنها أن تنكر أن معرفتها أدت إلى التزامات على ألمانيا بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية”.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت اتهامات "بالإبادة الجماعية" ضد إسرائيل في محكمة لاهاي بشأن الحرب التي شنتها الدولة اليهودية ضد حركة حماس في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر. ورفضت إسرائيل الاتهام ووصفته بأنه "فاحش"، قائلة إنه يمثل فرية دموية معادية للسامية وقلبًا للمحرقة.