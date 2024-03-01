الرئيس الأمريكي يعلن أن بلاده ستنفذ إنزالا جويا للمساعدات في غزة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إصدار أمر بإنزال جوي لمساعدات إنسانية من الجو في غزة،وتابع “تدفق المساعدات إلى غزة ليس كافيا”، وإن إدارته “ستبذل قصارى جهدها لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة”.وأضاف “نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات”.

وقال مسؤول أمريكي إن "الحل الآخر هو شحن المساعدات بحرا من قبرص التي تبعد نحو 210 أميال بحرية من ساحل غزة". وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال أربعة مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن "من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن يوم الجمعة اعتزامه إصدار أمر بإنزال جوي لمساعدات إنسانية في غزة".

وينفذ الأردن ومصر والإمارات إنزالات جوية لمساعدات إنسانية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة منطاق شمال القطاع الذي يعاني من نقص الطعام والدواء حد الاقتراب من مجاعة.

وتنطلق طائرات عسكرية أردنية ومصرية من الأردن قبل أن تلقي حمولتها من الجو فوق قطاع غزة.