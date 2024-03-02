من بين 193 دولة .. الإمارات تحتل المرتبة 10 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2024

تعتبر دولة الإمارات أقوى اقتصاد في العالم وأكثرها استقراراً، بحسب تصنيفات القوة الناعمة العالمية، فينا تحظى المملكة العربية السعودية بتقدير جيد بعد الاستثمارات الضخمة في كرة القدم والسياحة.

وتراجعت إسرائيل في التصنيف السنوي للقوة الناعمة، الذي يقيس قوة صورة الدولة وقدرتها على التأثير على الآخرين من خلال الإقناع وليس قوة السلاح.

ودول الخليج هي التي حققت أكبر تقدم منذ إطلاق المؤشر، الذي تم الكشف عنه يوم الخميس في لندن، في عام 2020 من قبل شركة الاستشارات Brand Finance.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة العاشرة للعام الثاني على التوالي في قائمة موسعة تشمل الآن جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة. وتبقى الولايات المتحدة في الصدارة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الذي شكر المسؤولين الحكوميين على عملهم من أجل تطوير الدولة: "إن التقدير العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة يزداد قوة كل يوم".

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على درجة 10/10 لـ "اقتصاد قوي ومستقر"، لتحتل المرتبة الأولى في هذه الفئة، وحصلت على درجات عالية لإمكانات النمو المستقبلية. حصلت على 59.7 من 100 وهي أعلى من العام الماضي.

وأشار المحللون أيضًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استضافت مفاوضات المناخ الـ 28 العام الماضي، مما وضعها في دائرة الضوء العالمية.

وتحتل قطر المرتبة 21 وتركيا في المرتبة 25، حيث تشتهر أنقرة باستخدام قوتها الناعمة لمحاولة التوسط في النزاعات الإقليمية.