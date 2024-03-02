وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على احترام منظمة التحرير

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على احترام منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد لافروف أن منظمة التحرير كانت ولا تزال الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن روسيا ستواصل دعمها.

وأشار إلى أن روسيا تُجري اتصالات مع جميع الدول المؤثرة على الفصائل الفلسطينية لتوحيد الرؤى.

وكان قد قدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، مطلع الأسبوع الجاري استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشدد اشتية في إعلانه على ضرورة اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور أكثر شمولا في حكم الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها غزة. وشدد على ضرورة وضع ترتيبات حكومية وسياسية جديدة لمواجهة تحديات فترة ما بعد الحرب بفعالية.