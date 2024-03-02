الحرب لم تعطل اتفاق التطبيع مع السعودية فقط، بل عطلت اتفاق تطبيع مع هذه الدولة المسلمة أيضا

هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس في غلاف غزة لم يعطل فقط اتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية إنما اتفاقا آخر كان من المفترض أن يوقع بعد أيام قليلة من هجوم حماس. الحديث يدور عن اتفاق تاريخي كان سيخرج الى النور بين إسرائيل وأندونيسيا هذا الاتفاق كان عمليا سيؤسس الى بدء علاقات ديبلوماسية بين البلدين تشمل اتفاقيات اقتصادية، فتح خدمات قنصلية وغيرها.

ووفقا للنشر في موقع Jewish Insider فإن الاتفاق كان جاهزا ومن المتوقع توقيعه في شهر أكتوبر. الاتصالات لتجهيز الاتفاق شملت أربعة أشهر من الاتصالات السرية التي أديرت من وراء الكواليس. وانتهت باجتماع سري في شهر أيلول/سبتمبر الأخير بين المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية السابق رونين ليفي مع مستشار الرئيس الأندونيسي.

كان كل شيء جاهزًا للتوقيع، وكما افيد، كل شيء توقف بسبب الحرب. مصادر مطلعة على الموضوع تأمل ألا يذهب العمل المنجز هباءً، وهناك مصالح مشتركة وتأمل هذه المصادر أن تنضج الظروف ويتمكنوا من المضي قدماً من النقطة التي توقفوا فيها. ووفقا للنشر فإن أندونيسيا تابعت الاتصالات بين إسرائيل والسعودية من منطلق التفكير بأن اتفاقها مع إسرائيل يتم توقيعها بصورة قريبة من الاتفاق مع السعودية، وذلك حتى يتم تقبله جيدا جماهيريا. وخططت أندونيسيا بالمقابل أن تفتح مكتبا تجاريا لها في رام الله.

وكانت ذروة الاتصالات مذكرة التفاهم بين إسرائيل وإندونيسيا، والتي جاء فيها أن البلدين "يسعيان إلى توسيع الاتفاقات الإبراهيمية وتعزيز السلام والتعايش والتفاهم المتبادل والاحترام بين الأديان والطوائف والقوميات". كما نص التفاهم على أن الطرفين يدعمان "تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني"، والحل عن طريق السلام للصراع.

في إطار الاتفاق بين اندونيسيا وإسرائيل تم الاتفاق على فتح مكاتب اتصال في كل بلد، وتركز جهودها على تطوير العلاقات المتبادلة، بالتشديد على الاقتصاد، التجارة، التكنلوجيا، التطوير والثقافة. وهذه المكاتب كانت مخولة لتقديم خدمات قنصلية في كلا البلدين.