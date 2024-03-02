تقارير تركية تكشف عن إمكانية عقد قمة مرتقبة بين الرئيس التركي ونظيره السوري في موسكو

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، “من الممكن أن يعقدا اجتماعا في المستقبل القريب في موسكو، بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم تحديد الموعد النهائي بناء على نتائج زيارة الرئيس الروسي المقررة لتركيا”.

وبحسب صحيفة “أيدنليك”، نقلًا عن الصحفي سيتينر تشين، أن “صفحة جديدة تفتح في علاقاتنا مع دمشق. تعقد وزارة خارجيتنا اجتماعات في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لمناقشة موضوعات سياسية ودبلوماسية".

وأضاف أن "الدبلوماسية التركية تحاول من وراء الكواليس حل المشاكل الأخرى بخطوات حاسمة، وقريبا سيأتي بوتين إلى تركيا، وبناء على النتائج سيتم تحديد موعد وتنظيم لقاء بين أردوغان، وبشار الأسد، في موسكو”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 5 من أيلول/ سبتمبر الماضي، قد أكد أن نظيره السوري بشار الأسد، “يتابع من بعيد الخطوات المتخذة ضمن الصيغة التركية – الروسية – الإيرانية – السورية، فيما يتعلق بالتطبيع بين أنقرة ودمشق”.

ودعا أردوغان، خلال تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، “سوريا إلى التحرك وفق الحقائق على الأرض”، مشددا على أهمية أن “تبتعد(سوريا) عن التصرفات التي تلحق الضرر بهذا المسار”.

وأشدد أردوغان أنه “حتى الآن، لا يوجد موقف إيجابي من الجانب السوري، تجاه جهود تطبيع العلاقات بين البلدين”.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أكّد في وقت سابق، أن “الانسحاب التركي من الأراضي السورية، أمر حتمي ولا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة”.