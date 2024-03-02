خوف من كارثة بيئية: غرق سفينة شحن هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر

أعلنت خلية الأزمة المتبعة للحكومة اليمنية غرق سفينة الشحن البريطانية "إم في روبيمار" في خليج عدن بعد استهدافها من قبل جماعة "أنصار الله" بصواريخ بحرية في فبراير الماضي. الخلية عبرت عن أسفها للواقعة وحذرت من كارثة بيئية في المياه الإقليمية والبحر الأحمر نظرًا لاحتواء السفينة على أسمدة ووقود.

ودعت الحكومة اليمنية الدول والمنظمات الدولية للتحرك السريع لإنقاذ البحر الأحمر من الكارثة البيئية المحتملة، بعد تجاوز مهلة 12 يومًا من جنوح السفينة "روبيمار". من ناحية أخرى، تقول الحكومة اليمنية إن غرق السفينة كان متوقعًا بسبب تركها لمصيرها لأكثر من 12 يوماً، دون تجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتفادي الكارثة، مما يعكس الضرورة الملحة للتعاون الدولي في مواجهة تحديات البيئة البحرية في المنطقة.

وقالت الحكومة اليمنية، ومقرها مدينة عدن، إن السفينة "روبيمر" غرقت أثناء الليل، وحذرت من وقوع "كارثة بيئية". وكانت السفينة تحمل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة وقت الهجوم، بحسب الجيش الأمريكي.

ووعد الحوثيون، الذين لم تردعهم الحملة الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا ضدهم منذ بداية العام، بمواصلة هجماتهم حتى تتوقف الحرب في غزة.

والاثنين، قام فريق من الحكومة اليمنية بتفتيش السفينة التي ترفع علم بيليز، وقال إنها غرقت جزئياً وقد تغرق بالكامل خلال أيام قليلة.

في ظل الأحداث الأخيرة، لا تزال هناك عدة تساؤلات بخصوص غرق السفن والحوادث البحرية في المياه اليمنية. على الرغم من إعلان الجيش الأمريكي عن تعرض السفينة لأضرار جسيمة وحدوث تسرب نفطي، إلا أن التحقق من غرقها لم يتم بعد. وتزايدت التقارير عن حوادث بحرية أخرى، بما في ذلك غرق سفينة لم تحدد هويتها بواسطة خدمة التجارة البحرية في المملكة المتحدة.

وفي حادث منفصل، تم الإبلاغ عن هجوم على سفينة قبالة سواحل ميناء الموحا جنوبي اليمن، مما أدى إلى إجلاء طاقمها بواسطة القوات العسكرية. يظهر هذا التطور الأخير استمرار التوتر في المنطقة وتصاعد الأحداث البحرية ذات الصلة.

ويعزو البعض الحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن، إلى تعقيدات في مسارات الشحن البحري العالمي، حيث يضطرون شركات الشحن الدولية للتحول إلى طرق بديلة أكثر تكلفة وزمنًا حول القارة الجنوبية لأفريقيا بدلاً من استخدام البحر الأحمر وقناة السويس والبحر الأبيض المتوسط، مما يعكس تأثيرات الصراعات والتوترات الإقليمية على التجارة البحرية والأمن البحري.