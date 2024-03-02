من هي "فرقة الإمام الحسين" التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال ثلاثة من عناصرها في جنوب لبنان اليوم؟

أعلن حزب الله اليوم مقتل ثلاثة من عناصره في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة استقلها مسلحون في منطقة الناقورة جنوب لبنان، وذكرت تقارير أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط مسلح، في حين ذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن الثلاثة ينتمون الى "فرقة الإمام الحسين" الإيرانية، فمن هي هذه الفرقة التي أسسها قائد فيلق قدس السابق قاسم سليماني عام 2016؟

فوفقا للمعلومات المتوفرة تضم الفرقة آلاف النشطاء من الجنسيات المختلفة من دول الشرق الأوسط. ووفقا لتقارير إيرانية فإن فرقة "الإمام الحسين" تتكون في غالبيتها من سوريين، لكنها تضم أيضا نشطاء من لبنان، أفغانستان، باكستان، اليمن ودول أخرى. النشطاء الثلاثة الذين قتلوا اليوم جميعهم وفق بيان حزب الله من جنوب لبنان. وتهدف هذه المجموعة المسلحة محاربة داعش وجهات أخرى. وتضم الفرقة أيضا وحدات قتالية، قوات خاصة، قوات لوجستية وغيرها. وعرفت على أنها تنشط بميادين متعددة، ولكنها تعمل في الغالب في سوريا.

ووفقا لموقع "واينت" فإن الجيش الإسرائيلي رصد خلال الحرب المجموعة المسلحة، بسبب دورها بإطلاق النار تجاه إسرائيل من لبنان. وتطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ابيحاي ادرعي في منشور، وقال إن المجموعة المسلحة متورطة باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وتشارك بالنشاطات الهجومية ضد إسرائيل.

وفي شهر تشرين ثاني/نوفمبر الأخير قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط أن الفرقة هي إحدى المجموعات المسلحة العراقية-سورية الأكبر التي أقامها فيلق قدس، وتخدم ايران ولبنان والنظام السوري. وتضم الفرقة وفقا للتقديرات نحو 6000 عنصر. ونشرت في عام 2018 عنصر منها في الجولان وعلى الحدود مع إسرائيل. ووفقا لتقارير فإنها منذ شهر تشرين ثاني/أكتوبر الأخير تنشط في جنوب لبنان لمساعدة حزب الله ضد إسرائيل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيانه ظهر اليوم أن الثلاثة الذين تم مهاجمتهم صباح اليوم كانوا متورطين بإطلاق نار تجاه إسرائيل في الماضي. وأعلن حزب الله أنهم فاروق حرب، عباس خليل وحسين بدوي.