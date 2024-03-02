زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل في ظل تصاعد التوترات في المنطقة

من المقرر أن يصل مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عاموس هوشستين، يوم الاثنين في زيارة إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يجري لقاءات مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، والوزير رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، بالإضافة إلى رئيس الموساد ديدي بارنياع.

هوشستاين، الذي يتوسط نيابة عن الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية في الشمال، يصل إلى إسرائيل نتيجة للتصعيد الأخير في الضربات التي نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان وإطلاقات حزب الله. وسيزور أيضًا لبنان ويلتقي بكبار المسؤولين في البلاد لاستكمال المحادثات حول تخفيف القيود على الحدود مع إسرائيل.

حزب الله أعلن مسؤوليته عن ستة حوادث إطلاق نار مختلفة ضد إسرائيل في يوم السبت وحده، بينما هاجم الجيش الإسرائيلي في الوقت نفسه جنوب لبنان وقضى على خلايا حزب الله وكبار قادته. على سبيل المثال، هاجم الجيش الإسرائيلي في الناقورة، وتم القضاء على عناصرينتمون إلى حزب الله، وكانت هذه الفرقة تابعة لفرقة الامام الحسين ومرتبطة بإيران وتعمل لصالح حزب الله، وكانت قد أطلقت في السابق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

من المتوقع أن يقدم هوشستاين تحديثًا حول المفاوضات وسيجري لقاءات مع كبار المسؤولين في إسرائيل ولبنان بهدف تخفيف التوتر والبحث عن آليات لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

أعلن التنظيم اللبناني مقتل سبعة من أفراده في اليوم الأخير، من بينهم محمد علي ربريس ومصطفى حسين سلمان وعلي عبد النبي قاسم وحسين محمد بدوي. تم قتل أربعة منهم في هجوم على قرية راميا في الليلة الماضية. بعد بدء الحرب، أعلن حزب الله عن مقتل 229 من أفراده.