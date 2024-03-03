تقرير: الخرطوم رفضت طلبا لإيران بإنشاء قاعدة على سواحل البحر الأحمر

رفض الجيش السوداني مطلبا لإيران بإقامة قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمرمقابل تزويده بمسيرات وسفينة حربية قادرة على حمل مروحيات وفق ما قال مسؤول استخباراتي سوداني لصحيفة وول ستريت جورنال.

وقال مستشار المخابرات أحمد حسن محمد وفق التقرير المنشور في موقع العربية، إن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات بدون طيار متفجرة لاستخدامها في القتال لكنها قامت حديثا بعرض تقديم سفينة حربية قادرة على حمل مروحيات بغية الترخيص لطهران بإنشاء القاعدة البحرية.

وبحسب معلومات استخبارية فقد نشرت القوات المسلحة طائرات بدون طيار من طراز مهاجر 6 منعا لعمليات هجومية تنفذها قوات الدعم السريع التي سيطرت على مساحات واسعة وسط وغرب السودان بالإضافة إلى جزء من العاصمة التي تمحورت داخلها العمليات العسكرية في المرحلة الأولى من الصراع بين الجنرالين.

وساعدت الطائرات بدون طيار المتفجرة القائد عبد الفتاح البرهان على عكس الخسائر التي تكبدها ضد قوات الدعم السريع، وفقًا لمسؤولين إقليميين.

أعربت الولايات المتحدة في فبراير/شباط عن قلقها بشأن شحنات الأسلحة الإيرانية إلى الجيش السوداني. وقال جون جودفري، سفير الولايات المتحدة لدى السودان في ذلك الوقت، إن التقارير عن المساعدات الإيرانية للخرطوم "مقلقة للغاية ومصدر قلق كبير بالنسبة لنا".

وتقول وول ستريت جورنال إن إيران تنظر بشكل جيوسياسي استراتيجي بدافع الحصول على موطئ قدم في سواحل البحر الأحمر ما يعزز نفوذ طهران في المنطقة. وترى الصحيفة أيضا اعتمادا على ما قاله مسؤولون أمريكيون أن طهران تخطط لاستخدام علاقاتها مع الجيش السوداني لتعزيز تحالفاتها الإقليمية لممارسة المزيد من القوة في الممرات المائية الاستراتيجية في البحر الأحمر لا سيما وسط المعركة التي أعلنت جماعة الحوثيين عن دخولها في تحد للنظام البحري العالمي.