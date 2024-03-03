تقرير: مقتل حفيد حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية بالناقورة السبت

أفاد موقع "صوت العاصمة" التابع للمعارضة السورية بعد ظهر اليوم أن عباس أحمد خليل، الناشط في فرقة "الإمام الحسين" والذي قتل في الهجوم الإسرائيلي أمس السبت في جنوب لبنان مع اثنين آخرين، هو حفيد الأمين العام لحسن نصر الله. والده والملقب باسم أبو علي نوح هو المرافق الشخصي لنصر الله ويقاتل الى جانب النظام السوري والمجموعات المسلحة الإيرانية في سوريا.

وأفاد التقرير انها ليست المرة الأولى التي يقتل بها قريب لنصر الله في الحرب. في شهر كانون ثاني/يناير قتل قائد قوة الرضوان وسام الطويل في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان. ووفقا للموقع فإن للطويل توجد قرابة عائلية لحسن نصر الله، عن طريق إحدى زوجاته.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس مسؤوليته عن استهداف سيارة في الناقورة بجنوب لبنان، وقال إنه استهدف صباح السبت مجموعة مسلحين تابعين لفرقة الإمام الحسين. وذكر الجيش الإسرائيلي إن المسلحين قاموا بالماضي بإطلاق قذائف تجاه إسرائيل.