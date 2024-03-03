الرئيس الجزائري ونظيره الإيراني يجريان محادثات ثنائية على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

بعد مشاركتهم في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بإجراء محادثات ثنائية على انفراد.

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وبحسب التلفزيون الجزائري الرسمي، فإن الطرفان أجريا محادثات ثنائية على انفراد، لم يكشف عن فحواها، فيما قالت الرئاسة الجزائرية في بيان: “استقبل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إبراهيم رئيسي رئيس إيران الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر (لم تحدد مدتها)، بعد مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز”.

ولم يشر البيان مدة الزيارة والملفات التي سيبحثها الجانبان خلالها.

وكان رئيس إيران قبل لقائه بتبون، قد زار "مقام الشهيد"، وهو نصب تذكاري يخلد ذكرى قتلى الثورة التحريرية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954/1962)، والذي يطل على خليج الجزائر العاصمة.

وانطلقت أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، أمس السبت، بحضور رؤساء وقادة 9 دول، هي إيران والعراق وقطر وموريتانيا والسنغال وتونس وليبيا وموزمبيق وبوليفيا.