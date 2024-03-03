جماعة "أنصار الله": اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية"، وواشنطن تؤكد غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر

وتسببت هجماتهم في البحر الأحمر إلى اضطراب الشحن العالمي مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.

i24NEWS
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سفينة يو إس إس كارني في البحر الأبيض المتوسط. قال البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمر
سفينة يو إس إس كارني في البحر الأبيض المتوسط. قال البنتاغون إن السفينة الحربية الأمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 في البحر الأحمرMass Communication Specialist 1st Class Ryan U. Kledzik/U.S. Navy via AP

أكدت جماعة الحوثيون في اليمن، أنها ستواصل إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية، فيما أكدت واشنطن أمس السبت أن السفينة روبيمار غرقت بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه “أنصار الله” في 18 فبراير/شباط الماضي.

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وفي هذا السياق، قال حسين العزي نائب وزير الخارجية في الحكومة التي يقودها "أنصار الله"، إن "اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أمريكا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة”.

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وتقوم الجماعة بشن هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على الشحن التجاري الدولي منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكدين أنهم "يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وتسببت هجماتهم في البحر الأحمر إلى اضطراب الشحن العالمي مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.

كما أذكت المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مما سيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط الأوسع.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في ضرب أهداف لـ “أنصار الله” في اليمن في يناير/كانون الثاني ردا على الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

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