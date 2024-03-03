تقرير : إيران تعدم مواطناً دون كشف هويته بتهمة التعاون مع الموساد

أكدت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن إعدام مواطن دون ذكر اسمه وصفته بأنه "متطرف يعمل لصالح الموساد".

وبحسب الوكالة فقد تم اتهامه بـ"التخطيط لتفجير مجمع الورش التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان وسط إيران بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2023 بتوجيه من ضابط في الموساد الإسرائيلي.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية آنذاك في بيان حصول هجوم بـ"كواد كابتر صغيرة" على أحد مجمعات الورش التابعة لهذه الوزارة في مدينة أصفهان.

وتابعت الوزارة في إعلانها أنه لم تقع إصابات في هذا الهجوم الذي وصفته بالفاشل، وذكرت أن حجم الأضرار التي لحقت بهذه المنشأة العسكرية كانت طفيفة وطالت سقف إحدى الورش، مشيرة إلى أن الهجوم لم يتسبب في تعطيل في المعدات وعمل المنشأة.