العاهل الأردني يجتمع مع النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي الطيبي وعودة والعطاونة في عمان

اجتمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان مع نواب الكنيست العرب أيمن عودة وأحمد الطيبي ويوسف العطاونة اليوم الاثنين، في حين استعرض الثلاثة أمام العاهل الأردني "تأثير الحرب على المواطنين العرب في إسرائيل" كما تحدث الثلاثة على التوتر المتصاعد في القدس وخصوصا في الحرم القدسي على ضوء القيود التي يحاول الوزير بن غفير فرضها على المصلين بشهر رمضان، ووفقا لما ورد في N12 طلب الطيبي وعودة من العاهل الأردني العمل على الحفاظ على حرية العبادة.

https://twitter.com/i/web/status/1764607914545664083