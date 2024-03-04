العاهل الأردني يجتمع مع النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي الطيبي وعودة والعطاونة في عمان

اجتمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان مع نواب الكنيست العرب أيمن عودة وأحمد الطيبي ويوسف العطاونة اليوم الاثنين، في حين استعرض الثلاثة أمام العاهل الأردني "تأثير الحرب على المواطنين العرب في إسرائيل" كما تحدث الثلاثة على التوتر المتصاعد في القدس وخصوصا في الحرم القدسي على ضوء القيود التي يحاول الوزير بن غفير فرضها على المصلين بشهر رمضان، ووفقا لما ورد في N12 طلب الطيبي وعودة من العاهل الأردني العمل على الحفاظ على حرية العبادة.

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وجاء في بيان الديوان الملكي أن الملك أكد على "خطورة استمرار الحرب في غزة والتصعيد في الضفة الغربية والقدس، الأمر الذي سيؤدي الى توسيع الصراع، كما شدد على ضرورة بذل الجهود للتوصل الى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وحماية المدنيين".

وتابع البيان إن "الأردن سيواصل الضغط من أجل إنهاء الحرب ونقل المساعدات الجوية والبرية الى غزة".

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان بأعضاء الكنيست أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ويوسف عطاونة. وجاء في إعلان رسمي في الأردن أن الملك أكد على مخاطر استمرار الحرب في غزة والتصعيد في الضفة الغربية والقدس، الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع الصراع. كما شدد على ضرورة بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وحماية المدنيين. ووفقا له، فإن الأردن سيواصل الضغط من أجل إنهاء الحرب ونقل المساعدات الجوية والبرية إلى غزة.