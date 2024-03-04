لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي: تعيين قائدة لقاعدة في سلاح الجو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، عن سلسلة تعيينات في مناصب مختلفة، بعد أن شغر بعضها نتيجة مقتل ضباط وقادة في المعارك الدائرة في قطاع غزة ومن المقرر أن يوافق وزير الأمن يوآف غالانت على التعيينات الجديدة التي يبقى أبرزها تعيين قائدة لقاعدة في سلاح الجو في سابقة تتم لأول مرة في تاريخ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعيين اللفتنانت كولونيل ج قائدة لقاعدة عوفدا الجوية. المقدم ج، التي تمت ترقيتها بالتعيين إلى رتبة كولونيل كانت قد التحقت بالدورة التجريبية عام 2003 وعملت في سرب نقل، وفي منصبها الأخير عملت كرئيسة لفرع الهجوم في سرب العمليات الجوية. وفي عام 2019، كانت أول امرأة يتم تعيينها في منصب قائدة سرب الطيران العملياتي في سرب "نحشون" (السرب 122).

وفي مقابلة مع ملحق "سوكوت" لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عام 2020، قالت المقدم "ج" "أنا لا أنظر إلى نفسي كامرأة أصبحت قائدة سرب، ولكن كشخص يتمتع بمهارات معينة تناسب الوقت والمكان. أقارن نفسي بأقراني، وليس بالنساء الأخريات. هناك منصب له متطلبات، عليك أن تستوفي شروطه لتتقدم. نهجي هو "دعونا ننظر إلى الناس ونستنفذ قدراتهم". الأمر ينسحب على جميع شرائح المجتمع، وليس بالضرورة النساء".

ووفقا للنشر سيتم تعيين اللفتنانت كولونيل عدي غانون قائدا للواء غولاني (اللواء الأول)، والعقيد إلياف الباز - الذي تعرض لهجوم أكثر من مرة من قبل نشطاء اليمين عندما ترأس لواء بنيامين في الضفة الغربية - تم تعيينه قائدا لمدرسة الضباط وقائدا للواء 261.

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كما سيحل العقيد جيل فيرنر محل العقيد أساف حمامي الذي سقط في معارك 7 أكتوبر، كقائد للواء الجنوبي في فرقة غزة. وسيحل العقيد طال اشور محل العقيد روعي ليفي، الذي قتل أيضا في المعارك في هجوم حماس المفاجئ، كقائد للوحدة متعددة الأبعاد.

وأفاد التقرير في واينت الإثنين بانعقاد جلسات اليوم لتعيين ضباط برتبتي مقدم وعميد جنرال لأول مرة منذ بداية الحرب، كما سيتم لاحقاً تعيين ضباط في التشكيلات الأخرى. ووفقا لمسؤولين في الجيش الإسرائيلي فإن إجراء المناقشات الآن ينبع من حاجة القادة إلى الاستقرار واليقين والوضوح. ويشعر الجيش الإسرائيلي بالقلق من خسارة قادة ميدانيين ذوي كفاءة عالية إذا لم يتقدموا في العملية، بالإضافة إلى ذلك، نشأ فراغ في العديد من المناصب التي يستوجب ملؤها.

وفي الوقت نفسه، ستعمل قيادة الجيش الإسرائيلي قريباً على صياغة خطة محدثة متعددة السنوات، تقوم على توسيع قاعدة القوة العاملة في الجيش حيث سيتم تعزيز بعض الوحدات وفي العديد من الوسائل القتالية الأخرى. وهذا ما يعكس عودة نسبية إلى الحياة الطبيعية في التشكيل العسكري، فضلا عن البدء بالتحقيقات الخاصة بسير القتال منذ السابع من أكتوبر وستعرض نتائجها على هيئة الأركان العامة في أيار/ مايو من العام الجاري.