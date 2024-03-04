المبعوث الأميركي من بيروت: "الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد بين لبنان وإسرائيل، والهدنة في غزة لن تمتد تلقائيا إلى لبنان"

من بيروت قال المبعوث الأميركي أموس هوكستين، اليوم الاثنين، إن "الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل" مشيرا إلى أن"الهدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائياً إلى لبنان"، مؤكداً أن "التصعيد أمر خطير ولا شيء اسمه حرب محدودة".

وأفاد هوكستين "تؤمن الولايات المتحدة بأن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لإنهاء العمليات العدائية الحالية"، مضيفاً أن "وقف إطلاق النار المؤقت ليس كافياً"، وقال إنه "في حالة نشوب حرب محدودة عبر الحدود الجنوبية للبنان فإنها لن تكون قابلة للاحتواء".

وأشار إلى أن "التصعيد لن يساعد اللبنانيين بإعادة البناء والتقدم، ولكن وقف إطلاق النار المؤقت ليس كافيا، والحرب المحدودة ليست واقعية، فيجب ضمان أمن الجميع". وتابع "واشنطن تؤمن أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد لإعادة ترتيب الأوضاع جنوبا على الحدود اللبنانية والإسرائيلية".

وأوضح أن زيارته باسم الولايات المتحدة هدفها التوصل للتسوية، بالتوافق مع شركاء دوليين، مؤكدا أن أي تفاهم سيشمل الدعم الدولي للبنان، وتقوية المؤسسات الأمنية والاقتصادية والذي يبدأ بالوصول إلى تسوية.

وكان هوكستين قد وصل، صباح اليوم الإثنين، إلى بيروت حيث استهل زيارته بلقاء مع رئيس البرلمان نبيه بري قبل أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ونواباً في المعارضة.