الحوثيون يستهدفون بصاروخ سفينة حاويات مملوكة لسويسرا ما تسبب بأضرار للسفينة دون وقوع إصابات

أفادت القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم)، صباح الثلاثاء، عن ثلاث حوادث مع الحوثيين المدعومين من إيران، في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي إحدى الحوادث، أصيبت سفينة الحاويات M/V MSC SKY II المملوكة لسويسرا بصاروخين. ويبدو أن حادثة أخرى لم تصب أي أهداف. وقامت القيادة المركزية الأمريكية بضرب صاروخين مضادين للسفن بشكل استباقي.

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية حادثة السفينة المملوكة لسويسرا والتي ترفع علم ليبيريا بأن "الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على متن السفينة M/V MSC SKY II". وأضاف أن "أحد الصواريخ أصاب السفينة وألحق أضرارا بها".

وأضاف البيان أن "التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، ولم تطلب السفينة المساعدة واستمرت في طريقها".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن "الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من اليمن إلى جنوب البحر الأحمر. وسقط الصاروخ في المياه دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات للسفن التجارية أو البحرية الأمريكية".

وفي نهاية اليوم، "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس ضد صاروخين كروز مضادين للسفن، مما شكل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وخلص البيان إلى أن "هذه الإجراءات اتخذت لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية" بالإشارة إلى تحالف "عملية حارس الرخاء" بقيادة الولايات المتحدة لحماية الممرات الملاحية المهمة من الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران".