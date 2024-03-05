إسرائيل تستنكر قرار الاتحاد الأوروبي إعادة تمويل الأونروا

نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان بقرار الاتحاد الأوروبي الأسبوع المنصرم إعادة جزء من تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي تم تجميده بعد ظهور أدلة على مشاركة موظفيها في هجوم7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وقالت الوزارة في بيان إن “هذا القرار المخيب للآمال يضفي الشرعية على مشاركة موظفي الأونروا في الأنشطة الإرهابية والتعاون مع حماس”. ويشير البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعيد فتح الصنبور قبيل تحقيق الأمم المتحدة في الادعاءات الإسرائيلية بشأن الأونرو".

وجاء في البيان أن “إسرائيل ملتزمة بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الفاعلة الأخرى لضمان توزيع المساعدات على قطاع غزة”. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صدر، الجمعة المنصرم، إنها قررت منح 50 مليون يورو للأونروا "بعد الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة والالتزامات التي طالبتها المفوضية من الأونروا".

وتم حجب مبلغ إضافي قدره 32 مليون يورو في انتظار استكمال الخطوات التي حددها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التحقيقات والمراجعة الأوروبية.

وفي السياق قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن "الوكالة تقف عند نقطة الانهيار خلال رجاء حارق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين"، ودعا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمواصلة تمويل الأونروا، بعد أن سحبت 16 دولة دعمها ردا على إثبات ارتباط أعضائها بحركة حماس". وقال إنه "منذ قطع التمويل، فإن الأونروا تعمل بظروف قاهرة من الشح".

وبعد أن اتهمت إسرائيل "12 من أصل 30 ألف" عامل، قال لازاريني إنه أنهى عقودهم وبدأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة تحقيقا، إلى جانب مراجعة مستقلة للأونروا أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأضاف أنه في أعقاب ذلك، بلغ إجمالي التمويل المحتجز 450 مليون دولار، على الرغم من "طبيعة الادعاءات غير المؤكدة".