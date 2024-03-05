السلطات التركية تعتقل 7 مواطنين في استانبول للاشتباه في قيامهم ببيع معلومات للموساد

اعتقلت السلطات التركية في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن اسطنبول سبعة أشخاص الثلاثاء على خلفية الاشتباه بجمعهم معلومات لبيعها لصالح الموساد، على ما جاء في الأناضول.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المشتبه حمزة تورهان آيبرك، موظف حكومي سابق ويتواصل مع "الموساد" عبر سيدة تدعى فيكتوريا. وجاء أن "آيبرك" هو شخصية معروفة بتركيا بسبب ظهوره في برامج حوارية تلفزيونية على قنوات تركية، ويعمل كـ "مُخبر" لصالح الموساد مستعيناً بشبكة من الموظفين الحكوميين مقابل المال.

وبحسب النشر، تلقى آيبرك تدريبات في العاصمة الصربية بلغراد وانخرط في الموساد منذ العام 2019. وطلب إليه جمع معلومات عن أشخاص وشركات في الشرق الأوسط.

ولاحقاً وبتوجيهات من "الموساد" بدأ آيبرك باستخدام تطبيقات تواصل مشفرة وسرية، فيما اعتمد العملات الرقمية للدفع تجنباً لدخوله دائرة السجلات الرسمية.

وإلى جانب تسريب المعلومات، تورط آيبرك في أنشطة المراقبة والتهديد أيضاً لصالح "الموساد"، حيث قام بوضع أجهزة تعقّب على سيارات الأشخاص المستهدفين، بحيث تتمكن المخابرات الإسرائيلية تعقبهم بشكل مباشر.