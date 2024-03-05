يترأسها شخص مشهور .. المخابرات التركية تعتقل مجددا شبكة تجسس للموساد

قامت المخابرات التركية، مجدداً بإعتقال شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في إسطنبول بعملية تم الكشف عنها، اليوم الثلاثاء، وقالت عنها "شبكة تجسس إسرائيلية تتكون الشبكة من 7 موظفين حكوميين يشتبه ببيعهم معلومات حصلوا عليها لجهاز المخابرات "الموساد".

وأكدت المخابرات التركية، أن حمزة تورهان أيبيرك هو المؤسس، وهو موظف حكومي سابق يظهر في البرامج التلفزيونية الصباحية ويعمل كمحقق خاص، وتابعت أن المخابرات التركية توصلت إلى أنه كان يقوم بتسريب المعلومات لـ "الموساد" مقابل المال.

وتبيّن أن أيبيرك "كان يجمع معلومات عن الأشخاص والشركات المنحدرين من الشرق الأوسط بناء على توجيهات محددة"، واكتشفت المخابرات أن أيبيرك، شكّل فريقاً يضم موظفين حكوميين آخرين لتوفير المعلومات للموساد، حيث تواصل مع الجهاز الإسرائيلي من خلال عميلة تدعى "فيكتوريا".

كما أوضحت أنه تم تدريب أيبيرك في بلغراد على مهام التجسس من قبل الموساد في عام 2019، حيث استخدم تطبيقات الاتصالات السرية بتوجيهاتهم، واستلم المدفوعات عبر العملات المشفرة لعدم تسجيلها رسمياً.

وقام أيبيرك بأنشطة تهديد ومراقبة، إضافة إلى التسريبات، حيث تبين أنه زرع أجهزة تتبع على مركبات الأشخاص المستهدفين، ونقل مواقعهم على الفور إلى الموساد، كما اكتشف أنه كان يتعقب هؤلاء الأشخاص ويتحرش بهم ويهددهم أحيانا.