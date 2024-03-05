إسرائيل لن تفرض قيودا على عدد المصلين في الحرم القدسي في رمضان

ذكر بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه في الأسبوع الأول من شهر رمضان سيتم السماح لدخول المصلين الى الحرم القدسي، بصورة مشابهة من ناحية الأرقام التي كانت في السنوات السابقة. مع ذلك، يجري أسبوعيا تقييم للأوضاع الأمنية ، وسيتم اتخاذ القرارات وفقًا لذلك أسبوعيا. واتخذ القرار بصوة تتناقض مع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وهاجم وزير بن غفير القرار وقال إن "نتنياهو والكابنيت المصغر يعتقدون أنه لم يحدث أي شيئ في السابع من أكتوبر. هذا القرار يعرض مواطني إسرائيل للخطر ويمكن أن يقدم صورة انتصار لحماس".

أجري النقاش رغم تفكير نتنياهو تأجيل اتخاذ القرار حول قيود رمضان الى نقاش مجلس الحرب. مع ذلك، مارس جهاز الأمن الضغوطات لاتخاذ قرار اليوم. وفي مستهل النقاش قبل حلول رمضان قال نتنياهو إنه "سنبذل أقصى جهودنا للحفاظ على حرية العبادة في الحرم القدسي، مع الحفاظ بشكل مناسب على احتياجات الأمن والسلامة، والسماح لجمهور المسلمين بممارسة طقوسهم".وكان من المفترض عقد الاجتماع أمس، لكنه تأجل بعد إصابة رئيس الحكومة الإسرائيلية بالأنفلونزا.