إسرائيل لن تفرض قيودا على عدد المصلين في الحرم القدسي في رمضان

جاء هذا بعد ضغوطات الجهاز الأمني الإسرائيلي لعقد الجلسة الليلة التي بحثت إدخال المصلين الى الحرم القدسي

i24NEWS
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الحرم القدسي في عيد الفطر، الجمعة، 21 أبريل، 2023.
الحرم القدسي في عيد الفطر، الجمعة، 21 أبريل، 2023.AP Photo/Mahmoud Illean

ذكر بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه في الأسبوع الأول من شهر رمضان سيتم السماح لدخول المصلين الى الحرم القدسي، بصورة مشابهة من ناحية الأرقام التي كانت في السنوات السابقة. مع ذلك، يجري أسبوعيا تقييم للأوضاع الأمنية ، وسيتم اتخاذ القرارات وفقًا لذلك أسبوعيا. واتخذ القرار بصوة تتناقض مع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

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وهاجم وزير بن غفير القرار وقال إن "نتنياهو والكابنيت المصغر يعتقدون أنه لم يحدث أي شيئ في السابع من أكتوبر. هذا القرار يعرض مواطني إسرائيل للخطر ويمكن أن يقدم صورة انتصار لحماس".

أجري النقاش رغم تفكير نتنياهو تأجيل اتخاذ القرار حول قيود رمضان الى نقاش مجلس الحرب. مع ذلك، مارس جهاز الأمن الضغوطات لاتخاذ قرار اليوم. وفي مستهل النقاش قبل حلول رمضان قال نتنياهو إنه "سنبذل أقصى جهودنا للحفاظ على حرية العبادة في الحرم القدسي، مع الحفاظ بشكل مناسب على احتياجات الأمن والسلامة، والسماح لجمهور المسلمين بممارسة طقوسهم".وكان من المفترض عقد الاجتماع أمس، لكنه تأجل بعد إصابة رئيس الحكومة الإسرائيلية بالأنفلونزا.

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