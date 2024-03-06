القوات الأمريكية أسقطت صاروخا باليستيا و3 طائرات مسيرة ملغومة انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي

أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، إن القوات الأمريكية أسقطت اليوم الثلاثاء صاروخا باليستيا مضادا للسفن وثلاث طائرات مسيرة ملغومة انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي باتجاه السفينة الأمريكية (كارني) في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن القوات الأمريكية دمرت في وقت لاحق ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاث زوارق مسيرة في إطار الدفاع عن النفس.

وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ العملية نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسير، بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

كما شدّد سريع على أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان، ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما تتكرر الاعتداءات الأميركية – البريطانية، على اليمن، على خلفية دعمه لفلسطين بالعمليات العسكرية، كان آخرها شنّ 3 غارات على جبل الملح بمديرية اللحية شمالي غرب الحديدة غربي البلاد.