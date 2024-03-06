إسرائيل تصادق على بناء نحو 3000 وحدة سكنية في المستوطنات

في ذروة الحرب، صادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية صباح اليوم على بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في المستوطنات. وسيتم بناء هذه الوحدات السكنية في مستوطنات معاليه ادوميم، افرات وكيدار.

ووفقا لتفاصيل الخطة يتضح أنه تم المصادقة على بناء 2,052 وحدة سكنية، وفي مستوطنة افرات صودق على بناء 694 وحدة سكنية، وفي مستوطنة كيدار صودق على بناء 330 وحدة سكنية.

وذكر البيان الصادر عن وزير المالية بتسلئيل سموتريس إنه :"تم العام الماضي المصادقة على بناء 18,515 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)- وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية على الإطلاق في عام واحد".

ويأتي قرار الحكومة عقد اجتماع المجلس بعد الهجوم في معاليه ادوميم الشهر الماضي والذي قتل فيه إسرائيلي واصابة ستة آخرين.