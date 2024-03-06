لجنة تحقيق كارثة ميرون: تحميل نتنياهو المسؤولية الشخصية وإنهاء فترة ولاية مفوض الشرطة

بعد مرور ثلاث سنوات على كارثة ميرون، نشرت لجنة التحقيق الرسمية التي حققت بالكارثة اليوم الأربعاء تقرير شمل استنتاجاتها بعد عرضه على الحكومة. وحمّلت اللجنة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الشخصية، "لأن منصب رئيس الحكومة هو في الأساس منصب منتخب، ذي مميزات خاصة". وقررت اللجنة عدم إصدار توصية عملية بشأن قضية رئيس الحكومة نتنياهو.

في حين فرضت اللجنة المسؤولية الشخصية على الوزير في حينه أمير أوحانا، بل وأوصت بعدم تعيينه وزيرا للأمن الداخلي في المستقبل. كما أوصت اللجنة بتحديد موعد لانتهاء ولاية مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، وكان من شأن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن شبتاي أن تدفعها للتوصية بإنهاء منصبه، ولكن بسبب ظروف الحرب وتمديد فترة ولايته، فإنها تترك القرار إلى الحكومة.

وجاء في تعليقات اللجنة بشأن رئيس الحكومة نتنياهو أنه "كان ينبغي عليه أن يحدد بشكل استباقي الحاجة إلى الاهتمام بالموقع الذي أقيم به الحدث، على الأقل، كان يجب عليه أن يعرف" ورفضت اللجنة ادعاء نتنياهو بأنه لم يكن على علم بالمخاطر :"هناك أساس معقول أن معالجة الأمور لم تكن كافية".

والحقيقة أن اللجنة رفضت بأغلبية ساحقة تنصل رئيس الحكومة نتنياهو، بحيث انه لا يستطيع أن يقول "أنا لست مسؤولا". وينص القرار أيضًا على أنه إذا قال رئيس حكومة آخر مثل هذا الشيء، فلن يتم قبول هذا الأمر. وقد يكون هذا في الواقع ذا صلة أيضًا باللجنة المستقبلية التي سيتم تشكيلها في موضوع السابع من أكتوبر.

وعلق المفوض شبتاي على نتائج التقرير وقال: "إنني أتحمل المسؤولية الكاملة. سأنهي منصبي بمجرد أن تقرر الحكومة ذلك".