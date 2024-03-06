الجيش الإسرائيلي يقصف معقلا لحركة حماس في خان يونس ويعتقل مسلحين ويصادر أسلحة

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "قوات الجيش شنت عملية مستهدفة في حي حامد بخان يونس، في إطار مواصلةً جهودها لتفكيك البنية التحتية الإرهابية في قطاع غزة".

وبحسب بيان فإن العملية، وهي جزء من حملة "تاج الغرب" المستمرة، شهدت قيام وحدات كوماندوز من الفرقة 98، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الشاباك، بمداهمة معاقل المسلحين في المنطقة.

واضاف البيان "قامت وحدات الكوماندوز ماجلان وأغوز، بدعم من الأسطول الثالث عشر، بتوغل سري في حي الحامد، حيث قامت بشكل منهجي بتطهير المباني المعروفة بأنها تستخدم من قبل حماس في الأنشطة الإرهابية. وتركزت العملية على أبراج حمد، وهي أبراج شاهقة بارزة يستخدمها التنظيم الإرهابي".

وخلال الغارة، يضيف البيان "اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي العديد من الإرهابيين، بما في ذلك قائد فرقة قناصة تابعة لحماس واثنين من قادة الفريق. كما تم ضبط مخبأ للأسلحة يضم بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية وسترات ناسفة وقاذفات آر بي جي وذخيرة ومعدات غوص مخصصة لأغراض عسكرية وإرهابية"

وبالتزامن مع ذلك، "كثفت الوحدات القتالية من اللواء السابع ولواء جفعاتي جهودها لتحييد العناصر الإرهابية في المنطقة" زأشار البيان إلى أنه "وبالتعاون مع الوحدة 504 والشين بيت، اعتقلت هذه القوات حوالي 250 إرهابيًا من حماس وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني"

وتفيد التقارير أن "بعض الأفراد الذين تم القبض عليهم مرتبطون بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

ووفقا للجيش الإسرائيلي"الإرهابيون المعتقلون يخضعون للاستجواب، ويقدمون معلومات استخباراتية قيمة للمساعدة في العمليات الجارية ضد حماس والجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة"