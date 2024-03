المرصد السوري: ما لا يقل عن 34 قتيل وجريح وأكثر من 50 مفقودا بهجوم لتنظيم "داعش" في دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، سقوط "34 بين قتيل وجريح وأكثر من 50 مفقودا بهجوم لتنظيم ’داعش’ على جامعي الفطر في دير الزور".

https://twitter.com/i/web/status/1765378002903265758