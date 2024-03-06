المرصد السوري: ما لا يقل عن 34 قتيل وجريح وأكثر من 50 مفقودا بهجوم لتنظيم "داعش" في دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، سقوط "34 بين قتيل وجريح وأكثر من 50 مفقودا بهجوم لتنظيم ’داعش’ على جامعي الفطر في دير الزور".

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وكان المرصد السوري قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن "مقتل 3 عناصر من المسلحين الموالين لإيران من بينهم 2 من جنسية غير سورية في استهداف طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت آلية عسكرية لهم في محيط مزار عين علي في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي"

وأشار المرصد إلى أنه، قبل ساعات سمع دوي انفجار عنيف سمع في ريف دير الزور الشرقي، ناجم عن استهداف مسيّرة مجهولة لألية عسكرية تابعة لمسلحين في محيط مزار “عين علي” في بادية الميادين في الريف الشرقي، تزامنا مع حالة انتشار شهدتها المنطقة، وسط معلومات عن سقوط جرحى.