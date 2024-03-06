مفاوضات التهدئة: "حماس ترفض العرض الإسرائيلي بوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك"

أعربت حركة حماس في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن رفضها للاقتراح الإسرائيلي الأخير بوقف مؤقت لإطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك، وتضمن هذا العرض الاتفاق على الرهائن وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وأشارت حماس إلى "عدم قدرة إسرائيل على الاستجابة لمطالبها الرئيسية بوقف الأعمال العدائية".

ووفقا لبيان حماس، إن "إسرائيل رفضت الاستجابة لمطالب الحركة بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات من قطاع غزة، وعودة سكان غزة النازحين إلى منازلهم في الشمال ومخصصات لتلبية الاحتياجات من شعبنا". وعلى الرغم من تقديم ما يبدو أنه العديد من مطالبها الأولية، أفادت حماس أنها أظهرت "المرونة اللازمة خلال المحادثات".

وشددت حماس على عزمها "مواصلة المفاوضات عبر وسطاء من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الشعب الفلسطيني، إلا أن "صبر الجماعة له حدود"، كما قال أحد كبار مسؤولي حماس في بيروت أسامة حمدان، محذراً من أن "المفاوضات لا يمكن أن تظل مفتوحة إلى ما لا نهاية".

وتهدف المفاوضات التي استمرت لليوم الرابع على التوالي بالقاهرة إلى "التوصل إلى توافق قبل بداية شهر رمضان المبارك" واقترح الوسطاء وقف القتال لبضعة أيام فقط، من أجل كسب الوقت وتسهيل بناء الثقة بين إسرائيل وحماس. ويبدو أن هذا الاقتراح يحظى بتأييد الولايات المتحدة والممثلين العرب الحاضرين في مفاوضات القاهرة.

ومع ذلك، يعرب المسؤولون الإسرائيليون عن تشاؤمهم المتزايد من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن وهدنة قبل شهر رمضان المبارك، ووفقا لمصادر إسرائيلية، "تشتبه إسرائيل في أن حماس، بقيادة يحيى السنوار في غزة، لا تسعى إلى هدنة، بل إلى تكثيف العنف خلال شهر رمضان المبارك".

جدير بالذكر ان المفاوضات مستمرة لبحث "الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، والذي من شأنه أن يسمح بالإفراج التدريجي عن الرهائن وتوصيل المساعدات إلى غزة على الرغم من تأكيد الولايات المتحدة على أن إسرائيل تبنت توجهاً بنّاءً في المحادثات، على النقيض من حماس"

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد شدد على أن "الكرة أصبحت في ملعب حماس"، مشيرا إلى أن "الاقتراح العقلاني قبلته إسرائيل"