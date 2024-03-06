تحذير مجلس الأمن القومي للإسرائيليين قبل رمضان

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الإسرائيليين من السفر في شهر رمضان طالبهم خلالها بتوخي اليقظة بصورة تتناسب مع توصيات التحذير. ويقدر المجلس بأن التنظيمات المسلحة من المتوقع أن تستغل الحرب والتوتر بخصوص الحرم القدسي والمسجد الأقصى و"تحريض" نشطاء ومؤيدين لهم لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين في الخارج.

وفي البيان الصادر ذكر أنه في "شهر رمضان يحل هذا العام بين التواريخ العاشر من آذار/مارس وحتى الثامن من نيسان/ابريل، ولهذه الفترة يوجد معنى ديني هام وخاص في العالم الأسلامي" وأشار البيان الى أن هذه التنظيمات ترى في شهر رمضان فرصة لتنفيذ عمليات وأنشطة عنيفة."في هذه الفترة يتزايد التحريض ومطالبات جهات إسلامية راديكالية (بالتشديد على المنظمات الجهادية العالمية مثل داعش والقاعدة) للقيام بعمليات".

"على ضوء ذلك، مجلس الأمن القومي يطالب بتوصياته الجمهور الإسرائيلي بالتصرف بمسؤولية خلال السفر الى الخارج والتصرف بصورة تتناسب مع تحذيرات مجلس الأمن القومي. لا يمكن في هذه المواعيد تغيير مستوى التحذير من السفر في المدن المختلفة، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمقر الأمن الوطني".