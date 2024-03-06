البحر الأحمر: قتلى لأول مرة بهجوم حوثي على سفينة أميركية في خليج عدن

أسفر استهداف ناقلة شحن أميركية في خليج عدن، اليوم الأربعاء، عن قتيل وفقد ثلاثة بحّارة وإصابة أربعة بحروق بالغة، في الهجوم الـ56 الذي تتعرض له قطع بحرية منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، حيث بلغ خطر الهجمات البحرية الحوثية مرحلة أكثر تهديدا من ذي قبل.

وعلى الرغم من عمليات التصدي الغربية التي تقودها واشنطن والضربات الاستباقية، فإن جماعة الحوثي المدعومة من إيران "لا تزال تملك مزيداً من القدرات على شن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في الشهر الرابع من التصعيد".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر ملاحي قوله، إن "ثلاثة أفراد من طاقم ناقلة البضائع ’ترو كونفيدانس’ التي ترفع علم باربادوس فقدوا، وأن أربعة آخرين أُصيبوا بحروق خطيرة بعد تعرض السفينة لأضرار قبالة اليمن"

وكانتوكالتان بريطانيتان قد ابلغا في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، عن تلقي "تقارير تفيد بتعرض سفينة شحن تملكها جهة أميركية للهجوم جنوب غربي عدن، مع الإبلاغ عن دوي انفجار ودخان ضخم، حيث تحاول سفينة عسكرية هندية في المنطقة تقديم المساعدة"

وومن جهتهتا أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بأن "الناقلة التي تعرضت للهجوم على بعد 57 ميلا بحريا جنوب غربي عدن تحمل بضائع سائبة"، وأن تقارير ذكرت أن عمليات إنقاذ تجري، وأن بعض أفراد الطاقم في زوارق نجاة.

وبحسب الوكالة، فإن "السفينة مملوكة لجهة أميركية، وترفع علم باربادوس، حيث أبلغت أن كياناً يقول إنه ’البحرية اليمنية’ (أي الحوثيين) خاطب السفينة، وأمرها بتغيير مسارها"

وفي حين لم يتبن الحوثيون على الفور الهجوم، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من جهتها عن الواقعة، وقالت إنها تلقت تقريراً عن حادثة على بُعد 54 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة عدن اليمنية، وقالت إن سفنا بالجوار أبلغت بسماع دوي انفجار قوي، ومشاهدة عمود ضخم من الدخان.

وجاء الهجوم الذي يرجح وقوف الحوثيين وراءه، غداة هجمات استهدفت مدمرة أميركية، وبعد يومين من استهداف سفينة "سكاي 2" التي كانت متجهة إلى ميناء جيبوتي.